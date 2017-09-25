Da Genova, un imprenditore italiano interessato a comprare la Fiorentina. È di Bologna e vuole anche il Genoa

Il Genoa costa 150 milioni, la Fiorentina 180. Così un noto imprenditore italiano pensa a virare sull'acquisto della società viola

Preziosi ha valutato la rosa del Genoa 180 milioni, ma da qualche giorno la Fiorentina, attraverso un advisor prestigioso come il Credit Suisse, è in vendita (senza un cent di debito) a 150 milioni. E c’è davvero il rischio che Gallazzi (imprenditore bolognese a capo della Sri Group) ed i suoi investitori, ai quali per 30 milioni è già stato offerto il Verona, possano virare sul club viola. Preziosi dal canto suo sembra sempre più coinvolto nell’Avellino e sabato a seguire la squadra irpina, nella vittoriosa trasferta di Novara, c’era suo figlio Fabrizio.

La Repubblica Genova