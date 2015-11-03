Notizie Gallazzi Fiorentina

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Gallazzi smentisce: "Ma quale Fiorentina, amo il Genoa e voglio comprare il Genoa"

26 settembre 2017 08:53

Da Genova, un imprenditore italiano interessato a comprare la Fiorentina. È di Bologna e vuole anche il Genoa

25 settembre 2017 17:33

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