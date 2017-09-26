Gallazzi smentisce: "Ma quale Fiorentina, amo il Genoa e voglio comprare il Genoa"

Siamo davvero su scherzi a parte. Siamo interessati anche a Messi..." l'imprenditore bolognese smentisce così la voce sulla Fiorentina

"Io mi sono innamorato del Genoa, penso soltanto a questi magnifici colori: smentisco assolutamente ogni mio interesse per l'acquisto di un altro club". Giulio Gallazzi è categorico e spazza via le voci di un suo ipotetico coinvolgimento nell'acquisto della Fiorentina. "Siamo davvero su scherzi a parte. Siamo interessati anche a Messi..." la sua secca smentita.

Il presidente della Sri Group, a Primocanale, conferma la sua assoluta volontà di acquistare il Genoa: "Il mio unico pensiero è questo - spiega - trovo singolare che queste voci siano uscite proprio nel momento in cui i miei uomini di fiducia stanno lavorando alla 'due diligence' per acquistare il club rossoblù. Sono impegnato con cuore e passione in questo progetto e mi sto impegnando in questa direzione. Sono appena atterrato dopo un lungo viaggio e ho saputo di queste voci che, lo ripeto ancora una volta, smentisco nella maniera più assoluta".

"È singolare che queste voci vengono messe in giro proprio oggi quando il mio team è in due diligence per arrivare all'acquisto del Genoa. Mi sto troppo affezionando a questa squadra e ai suoi tifosi per pensare anche lontanamente ad altro. E ieri in tribuna a San Siro ho davvero patito per una sconfitta che non meritavamo" .

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