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Firenze e la Fiorentina non ci stanno. Torti vergognosi e inaccettabili, tocca a Salica e Antognoni farsi sentire in Lega

Sbagliare è umano una volta, ma tre volte diventa una vergogna. Così Antognoni ha il compito di far sentire la voce dei Della Valle

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2017 08:28
Firenze e la Fiorentina non ci stanno. Torti vergognosi e inaccettabili, tocca a Salica e Antognoni farsi sentire in Lega - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Antognoni
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Il giorno dopo una domenica di fiele, di veleno autentico. Firenze e la Fiorentina non ci stanno. Sbagliare è umano, sbagliare due volte è terribile, ma sbagliare tre rende furenti. E la Proprietà? A lungo si è aspettato un comunicato dei fratelli Della Valle che, si è saputo, erano color nero pece. Certo diventa sempre più urgente una presenza all’interno del Palazzo calcio. Una presenza che chieda maggiori tutele. Le ipotesi indicano in Giancarlo Antognoni e nel vice presidente Gino Salica gli uomini giusti per far arrivare la protesta nelle sedi competenti.

Corriere dello Sport Stadio

 

 

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