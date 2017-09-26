Firenze e la Fiorentina non ci stanno. Torti vergognosi e inaccettabili, tocca a Salica e Antognoni farsi sentire in Lega

Sbagliare è umano una volta, ma tre volte diventa una vergogna. Così Antognoni ha il compito di far sentire la voce dei Della Valle

Il giorno dopo una domenica di fiele, di veleno autentico. Firenze e la Fiorentina non ci stanno. Sbagliare è umano, sbagliare due volte è terribile, ma sbagliare tre rende furenti. E la Proprietà? A lungo si è aspettato un comunicato dei fratelli Della Valle che, si è saputo, erano color nero pece. Certo diventa sempre più urgente una presenza all’interno del Palazzo calcio. Una presenza che chieda maggiori tutele. Le ipotesi indicano in Giancarlo Antognoni e nel vice presidente Gino Salica gli uomini giusti per far arrivare la protesta nelle sedi competenti.

Corriere dello Sport Stadio