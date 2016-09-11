RINVIATA GENOA - FIORENTINA PER PIOGGIA, IL MARASSI CEDE. ADESSO IL RECUPERO...

Adesso è ufficiale, Genoa e Fiorentina tornano a casa. La data del recupero...

Genoa - Fiorentina è stata rinviata dall'arbitro Banti, decisione presa per la tanta pioggia caduta sul campo di Genova del Marassi che non ha retto alla pioggia caduta per 15 minuti, sul campo sono andati i due capitani Nicola Burdisso per il Genoa e Gonzalo Rodriguez per la Fiorentina, insieme hanno provato a far rimbalzare il pallone in diverse zone del campo con scarso risultati. Le condizioni che andavano sempre peggiorando e la pioggia ancora incessante hanno fatto prendere questa decisione in via definitiva. Partita sospesa e adesso se ne riparlerà fra diverso tempo (dicembre?) dato che la Fiorentina ha un calendario davvero ricco di impegni tra campionato ed Europa League.