Sponda Genoa: "Fiorentina aiutata da 11 mesi per andare in Europa, la favola deve continuare per loro"

Da Genova sponda rossoblu non l'hanno presa benissimo e se la prendono con l'arbitro. Ecco quello che scrivono su Genoanews1893:"Non esisterà mai la controprova, ma la sensazione è che undici contro u...

Da Genova sponda rossoblu non l'hanno presa benissimo e se la prendono con l'arbitro. Ecco quello che scrivono su Genoanews1893:

"Non esisterà mai la controprova, ma la sensazione è che undici contro undici la Fiorentina non avrebbe mai ribaltato il punteggio a Marassi. Il pinerolese Manganiello l'ha combinata grossa, punendo un fallo da cartellino giallo con un rosso francamente assurdo. Va aggiunto che da un calciatore esperto come Pandev avrebbe potuto evitare un'entrata del genere a piedi uniti a ottanta metri dal proprio portiere e in vantaggio di un gol: il macedone sarà anche scivolato, ma avrebbe dovuto capire che l'arbitro non aspettava altro. Il direttore di gara non ha fatto che adeguarsi all'andazzo di questi undici mesi: la Fiorentina va aiutata nella sua rincorsa verso l'Europa, e la gara contro una formazione povera di stimoli era l'ideale per proseguire su questa strada.

Così la favola dei viola, colpiti così duramente da un perfido destino, continua, mentre quella di Pepito Rossi, altrettanto emozionante, è stata macchiata da un risultato sportivo avverso.

(...) A quel punto, con due gol da rimontare, la Fiorentina sarebbe finita all'inferno. Invece quell'errore, seguito a breve giro di posta dalla topica di Manganiello, ha moltiplicato le forze dei toscani, trasformando il match in un tiro al bersaglio grosso, la porta del malcapitato Perin"