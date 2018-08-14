Tragedia a Genova, Sampdoria-Fiorentina potrebbe essere rinviata in segno di lutto

Genova è stata colpita questa mattina dalla tragedia del crollo del ponte Morandi sull’autostrada A10 che, stando alle prime indiscrezioni ha causato la vita ad almeno due vittime. In virtù di ciò, me...

Genova è stata colpita questa mattina dalla tragedia del crollo del ponte Morandi sull’autostrada A10 che, stando alle prime indiscrezioni ha causato la vita ad almeno due vittime. In virtù di ciò, mentre le forze dell’ordine stanno prestando i primi soccorsi, e in attesa di conoscere il tragico bilancio di vittime e feriti, il match valido per la prima giornata di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina potrebbe essere rinviato in segno di lutto. La decisione finale spetterà alla Lega Calcio e arriverà nelle prossime ore.