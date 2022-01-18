I tifosi del Genoa la prendono con ironia: "Se l'arbitro non avesse fatto quel fischio d'inizio..."

Perdere 6-0 in casa della Fiorentina e prenderla con ironia, è quello che è avvenuto in casa Genoa con i propri tifosi, i commenti sono esilaranti

A cura di Redazione Labaroviola 18 gennaio 2022 12:46

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