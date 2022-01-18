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I tifosi del Genoa la prendono con ironia: "Se l'arbitro non avesse fatto quel fischio d'inizio..."

Perdere 6-0 in casa della Fiorentina e prenderla con ironia, è quello che è avvenuto in casa Genoa con i propri tifosi, i commenti sono esilaranti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2022 12:46
I tifosi del Genoa la prendono con ironia: "Se l'arbitro non avesse fatto quel fischio d'inizio..." -
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L'esultanza dei giocatori della Fiorentina

Non manca certamente sarcasmo ed ironia ai tifosi del Genoa dopo la brutta e umiliante sconfitta della propria squadra contro la Fiorentina. I tifosi del Grifone sulla pagina Facebook della società genoana i tifosi si sono scatenati nei commenti ironici

I tifosi del Genoa la prendono con ironia: "Se l'arbitro non avesse fatto quel fischio d'inizio..."

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I tifosi del Genoa la prendono con ironia: "Se l'arbitro non avesse fatto quel fischio d'inizio..."
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LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA

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