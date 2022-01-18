I tifosi del Genoa la prendono con ironia: "Se l'arbitro non avesse fatto quel fischio d'inizio..."
Perdere 6-0 in casa della Fiorentina e prenderla con ironia, è quello che è avvenuto in casa Genoa con i propri tifosi, i commenti sono esilaranti
A cura di Redazione Labaroviola
18 gennaio 2022 12:46
Non manca certamente sarcasmo ed ironia ai tifosi del Genoa dopo la brutta e umiliante sconfitta della propria squadra contro la Fiorentina. I tifosi del Grifone sulla pagina Facebook della società genoana i tifosi si sono scatenati nei commenti ironici
LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA
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