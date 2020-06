Belotti regala la vittoria al Torino che raggiunge così la Fiorentina. Perde in casa il Genoa

Quest’oggi sono due le gare giocate alle 21.45. Il Torino porta a casa la vittoria contro l’Udinese grazie al gol del “Gallo” Belotti, obiettivo di mercato della Fiorentina. Tante le occasioni da entrambi le parti, l’Udinese prova a riacciuffare il pareggio ma alla fine deve arrendersi alla sconfitta. I granata raggiungono quota 31, pari punti quindi con i viola.

Il Parma cala il poker in casa del Genova. Finisce 4-1. Tripletta di Cornelius e gol di Kulusevski per i crociati. Per i rossoblù in gol dal dischetto Iago Falque. Il Parma raggiunge il Milan a 39 punti.