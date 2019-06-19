Da Genova, Fiorentina vicina a Bennacer, accordo vicino con l'Empoli, il giocatore ha detto si

Ismael Bennacer, centrocampista classe 97 dell’Empoli sembra essere sempre più vicino alla società viola.Come riportano da Genova, la Fiorentina sarebbe in netto vantaggio per prelevare il giocatore a...

Ismael Bennacer, centrocampista classe 97 dell’Empoli sembra essere sempre più vicino alla società viola.

Come riportano da Genova, la Fiorentina sarebbe in netto vantaggio per prelevare il giocatore azzurro. L’incontro tra i viola e l’Empoli infatti è stato molto positivo e i due club hanno trovato la strada per un possibile accordo nonostante la fumata nera per l’affare “Traorè”.

A questo punto Napoli e Genoa che seguivano il francoalgerino sono stati scavalcati dalla Fiorentina che per il giocatore, ha detto, sarebbe meta gradita

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