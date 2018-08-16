ACF: momento di dolore, tutto passa in secondo piano. Il calcio deve fermarsi per rispetto
Attraverso il proprio sito ufficiale, Violachannel, la Fiorentina ha emesso un comunicato ufficiale in ordine ai fatti di Genova ed alla necessità di rinviare la gara contro la Sampdoria: "La Fiorenti...
Attraverso il proprio sito ufficiale, Violachannel, la Fiorentina ha emesso un comunicato ufficiale in ordine ai fatti di Genova ed alla necessità di rinviare la gara contro la Sampdoria: "La Fiorentina ritiene che, dinanzi a tragedie come quella avvenuta a Genova, tutto passi in secondo piano. Sarebbe opportuno che, in questo momento, anche il mondo del calcio si fermasse a riflettere e rispettasse in silenzio il lutto che ha colpito decine di famiglie. Il calcio è passione e divertimento ma questo è il momento del dolore e tutti dovremmo fermarci e stringerci intorno a Genova ed alle sue vittime".