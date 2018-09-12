Il prefetto di Genova non chiederà il rinvio di Samp-Fiorentina, si giocherà regolarmente nonostante i disagi

Il Consiglio Regionale della Liguria ha chiesto ieri alla Lega Calcio (con un documento condiviso da tutte le parti politiche) di spostare l’orario di inizio del recupero Samp-Fiorentina di mercoledì...

Il Consiglio Regionale della Liguria ha chiesto ieri alla Lega Calcio (con un documento condiviso da tutte le parti politiche) di spostare l’orario di inizio del recupero Samp-Fiorentina di mercoledì prossimo «dalle 17 alle 20.45» (anche se in realtà le gare in notturna si disputano da quest’anno alle 20.30) o, in subordine, di rinviarla ad altra data, visto il probabile aggravio del traffico in città a seguito del crollo del ponte Morandi.

In realtà ci sarebbero già stati sondaggi in tal senso con l’Uefa, ma il regolamento internazionale vieta la concomitanza di gare «di campionato di primo livello» con partite di Champions League, senza eccezioni. La tifoseria blucerchiata ha già fatto sapere di non gradire l’orario pomeridiano. Soltanto il Prefetto potrebbe ora muoversi in tal senso se ravvisasse problemi di ordine pubblico, con un’ordinanza che imporrebbe alla Lega un nuovo rinvio: al momento, però, mancano segnali in tal senso, ed anche la Samp dovrà quindi subire i disagi della situazione, dovendo giocare tre gare (a Frosinone sabato, con la Viola mercoledì e con l’Inter sabato 22) in otto giorni.

Fra l’altro, se da una parte l’orario di inizio alle 17 sfavorisce l’afflusso per i tifosi ancora al lavoro, è difficile vedere motivi ostativi reali alla disputa di una gara situata in una zona lontana dal ponente cittadino, per di più alla vigilia dell’inaugurazione del Salone Nautico (20 settembre), per il quale a livello ufficiale è stato garantito che la città non risentirà delle migliaia di visitatori attesi quotidianamente in città.

Gazzetta dello Sport