Verso Genova, selfie dei sudamericani viola Torreira, Martinez Quarta, Gonzalez e Pulgar

Selfie in treno per i quattro sudamericani della Fiorentina, vale a dire Erik Pulgar, Nico Gonzalez, Martinez Quarta e Lucas Torreira. La truppa viola ha raggiunto Genova in treno e i quattro giocatori viola si sono immortalati durante il viaggio, alla vigilia della partita di domani contro il Genoa in programma alle ore 15 al Marassi. Ecco la foto postata su Instagram

