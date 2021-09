Dal centro sportivo, in porta Dragowski, Quarta in difesa, Castrovilli a centrocampo con Torreira

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, arrivano le prime indicazione dal centro sportivo viola in vista della partita di domani contro il Genoa a Marassi. In porta dovrebbe tornare Dragowski, con lo stesso Italiano che oggi in conferenza ha ribadito come in porta esistano delle gerarchie (LEGGI QUI) in difesa pochi dubbi su Odriozola considerato l’infortunio di Venuti e la mancata convocazione, a sinistra Biraghi e centrali di difesa Milenkovic e Quarta in vantaggio su Igor e Nastasic. Centrocampo tipo con Torreira, Bonaventura e Castrovilli. Niente turnover dunque, con gli outsider Benassi, Maleh e Duncan che partiranno dalla panchina. In attacco confermatissimo Vlahovic, torna dal primo minuto Gonzalez e sulla destra ci dovrebbe essere ancora Josè Maria Callejon, in vantaggio su Sottil.