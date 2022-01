Da Genova, se oggi a Konko fa il miracolo a Firenze verrà confermato sulla panchina del Genoa

Dopo l’esonero di Shevchenko, toccherà a Konko (insieme a Murgita) guidare il Genoa nel match contro la Fiorentina. E sebbene Labbadia sia attualmente il favorito per raccogliere l’eredità del tecnico ucraino, nulla è ancora stato deciso. Il francese – scrive oggi Il Secolo XIX – ha fatto bene con l’Under 17, ed è parecchio apprezzato dalla dirigenza. Con una bella prova stasera, potrebbe guadagnarsi l’opportunità di sedersi in panchina anche sabato con l’Udinese, per poi rimandare ogni decisione a dopo la sosta. Lo riporta TMW

