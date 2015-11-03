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Notizie Secolo Xix Fiorentina

Da Genova si ribellano: "La Fiorentina ha approfittato dei debiti della Samp per prendere Sabiri"

01 febbraio 2023 14:19

Da La Spezia già pregustano la vendetta: "Italiano potrebbe perdere la panchina della Fiorentina qui"

24 ottobre 2022 14:52

Da Genova, se oggi a Konko fa il miracolo a Firenze verrà confermato sulla panchina del Genoa

17 gennaio 2022 12:49

Secolo XIX, non solo Friburgo e Anderlecht su Christian Kouame: ci sono anche Torino e Spezia

03 agosto 2021 15:04

Secolo XIX, Fiorentina paga clausola per Italiano? Senza permesso Spezia non vale. Staff bloccato

22 giugno 2021 10:52

Articolo genoano contro la Fiorentina: "Raccomandati, vestiti male, ribollita con sangue nostro"

06 aprile 2021 14:04

Agudelo: "Voglio fare gol per dimostrare alla Fiorentina il mio vero valore. Italiano? Una forza della natura"

18 febbraio 2021 12:56

Gabbiadini: "Oggi non ho neppure la febbre, mi dispiace per i disagi provocati a tutti"

13 marzo 2020 15:45

Da Genova: "Samp derubata a Firenze, il 3-3 di Pezzella andava annullato. Ecco il motivo"

22 gennaio 2019 15:06

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