Notizie Secolo Xix Fiorentina

Da Genova si ribellano: "La Fiorentina ha approfittato dei debiti della Samp per prendere Sabiri"
01 febbraio 2023 14:19
Da La Spezia già pregustano la vendetta: "Italiano potrebbe perdere la panchina della Fiorentina qui"
24 ottobre 2022 14:52
Da Genova, se oggi a Konko fa il miracolo a Firenze verrà confermato sulla panchina del Genoa
17 gennaio 2022 12:49
Secolo XIX, non solo Friburgo e Anderlecht su Christian Kouame: ci sono anche Torino e Spezia
03 agosto 2021 15:04
Secolo XIX, Fiorentina paga clausola per Italiano? Senza permesso Spezia non vale. Staff bloccato
22 giugno 2021 10:52
Articolo genoano contro la Fiorentina: "Raccomandati, vestiti male, ribollita con sangue nostro"
06 aprile 2021 14:04
Agudelo: "Voglio fare gol per dimostrare alla Fiorentina il mio vero valore. Italiano? Una forza della natura"
18 febbraio 2021 12:56
Gabbiadini: "Oggi non ho neppure la febbre, mi dispiace per i disagi provocati a tutti"
13 marzo 2020 15:45
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