Da La Spezia già pregustano la vendetta: “Italiano potrebbe perdere la panchina della Fiorentina qui”

La squadra de La Spezia tornerà a lavorare nel pomeriggio di domani, martedi, in vista della sfida alla Fiorentina dell’ex trainer Vincenzo Italiano, reduce dalla sconfitta rocambolesca del Franchi contro l’Inter. Anche il mister di Karlsruhe ha portato subito ieri mattina in campo la squadra, una scelta similare a quella decisa dai turchi dell’Istanbul Basaksehir che affronteranno in Conference League i toscani giovedi. Dopo la debacle contro il Fenerbahce, gli avversari dei viola si sono messi quest’oggi al lavoro in vista della gara di Firenze. Pressioni quindi, ad ogni latitudine. L’impegno di metà settimana complica non poco la vita a Italiano e ai suoi. Il tecnico al momento, nonostante i malumori, non rischia nulla, ma potrebbe compromettere il suo rapporto con la Fiorentina in caso di sconfitta proprio all’Alberto Picco della Spezia. Una situazione complicata e anche inattesa per lui. Lo riporta il Secolo XIX di La Spezia.

