Da Genova si ribellano: “La Fiorentina ha approfittato dei debiti della Samp per prendere Sabiri”

Emergono alcuni dettagli legati alla cessione di Abdelhamid Sabiri dalla Sampdoria alla Fiorentina. Innanzitutto, filtra la cifra complessiva dell’operazione, che sarà di 2,2 milioni, senza percentuali sulla futura rivendita. Il club viola ha approfittato della debolezza blucerchiata per prelevare il calciatore a prezzo di saldo. Secondo Il Secolo XIX la Fiorentina è una delle società più accanite in Lega contro i club in difficoltà economica, e ha sfruttato la fragilità doriana per arrivare a Sabiri. I toscani lasceranno in prestito fino al termine della stagione il marocchino a Genova, un po’ per scelta e un po’ per necessità legata ai posti Uefa. Lo riporta Calciomercato.com

