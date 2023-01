Criscitiello rivela: “Xavi stamattina ha chiamato Amrabat per convincerlo del Barca, Fiorentina furiosa”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, in diretta ha rivelato un retroscena di mercato riguardo Sofyan Amrabat, queste le sue parole:

“La Fiorentina dopo la proposta del Barcellona per Amrabat arrivata questa mattina, è stata contattata anche dal Chelsea e dal Manchester United che hanno chiesto il centrocampista, tutte queste proposte sono state fatte con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa mattina il tecnico del Barcellona Xavi ha chiamato direttamente Amrabat per convincerlo ad andare in Spagna, la Fiorentina non ha assolutamente gradito questa telefonata ed è letteralmente furiosa per l’accaduto. Il giocatore ha chiesto la cessione ma la Fiorentina non ha nessuna intenzione di venderlo anche perchè non sono arrivate proposte economicamente vantaggiose”

VLAHOVIC SI E’ OFFERTA AL REAL MADRID