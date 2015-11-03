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Notizie Xavi Fiorentina

Dalla Spagna: Vlahovic dice addio alla Juve, ha raggiunto un accordo verbale con il Barça!

03 maggio 2024 21:40

Dalla Spagna rivelano, il Barça rivoleva Arthur ma i senatori si sono opposti perchè non fa una vita sana

20 ottobre 2023 11:03

Cassano esalta Arthur: "Adesso ha l'allenatore che è un fenomeno, a Genova una partita come Xavi"

22 agosto 2023 13:55

Rocio su Arthur: "Messi diceva che era molto simile a Xavi, non sempre le scommesse sono sbagliate"

24 luglio 2023 18:18

Dalla Spagna insistono: "Barcellona vuole chiudere il prima possibile per Amrabat perchè senza soldi"

09 maggio 2023 21:13

Xavi vuole a tutti i costi Amrabat al Barcellona. La Fiorentina vuole almeno 40 milioni per cederlo

08 maggio 2023 15:37

Dalla Spagna, Non solo Barcellona su Amrabat, c'è anche l'Atletico: sfida Xavi-Simeone per il marocchino

28 marzo 2023 18:49

Benedetto Ferrara: "Xaxi ha chiamato Amrabat? Come se Roberto Carlos chiamasse Biraghi"

04 febbraio 2023 13:03

Pedullà: "Xavi scorretto con la Fiorentina, Barcellona senza soldi. Commisso ha ragione su tutto"

03 febbraio 2023 17:41

Corriere dello Sport rivela: “Xavi ieri ha tempestato Amrabat di telefonate: Fiorentina offesa”

01 febbraio 2023 09:44

Criscitiello rivela: "Xavi stamattina ha chiamato Amrabat per convincerlo del Barca, Fiorentina furiosa"

31 gennaio 2023 17:27

Xavi: "Amrabat mi piace ma non posso parlare dei giocatori che non sono del Barcellona"

31 gennaio 2023 14:29

Tuttosport, Amrabat a vedere il Barça, solo viaggio di piacere? Xavi lo considera il post Busquets

24 gennaio 2023 09:31

30 mila tifosi del Francoforte al Camp Nou, per un errore del Barcellona nei biglietti. Xavi attacca

16 aprile 2022 12:47

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