Notizie Xavi Fiorentina

Dalla Spagna: Vlahovic dice addio alla Juve, ha raggiunto un accordo verbale con il Barça!
03 maggio 2024 21:40
Dalla Spagna rivelano, il Barça rivoleva Arthur ma i senatori si sono opposti perchè non fa una vita sana
20 ottobre 2023 11:03
Cassano esalta Arthur: "Adesso ha l'allenatore che è un fenomeno, a Genova una partita come Xavi"
22 agosto 2023 13:55
Rocio su Arthur: "Messi diceva che era molto simile a Xavi, non sempre le scommesse sono sbagliate"
24 luglio 2023 18:18
Dalla Spagna insistono: "Barcellona vuole chiudere il prima possibile per Amrabat perchè senza soldi"
09 maggio 2023 21:13
Xavi vuole a tutti i costi Amrabat al Barcellona. La Fiorentina vuole almeno 40 milioni per cederlo
08 maggio 2023 15:37
Dalla Spagna, Non solo Barcellona su Amrabat, c'è anche l'Atletico: sfida Xavi-Simeone per il marocchino
28 marzo 2023 18:49
Benedetto Ferrara: "Xaxi ha chiamato Amrabat? Come se Roberto Carlos chiamasse Biraghi"
04 febbraio 2023 13:03
Pedullà: "Xavi scorretto con la Fiorentina, Barcellona senza soldi. Commisso ha ragione su tutto"
03 febbraio 2023 17:41
Corriere dello Sport rivela: “Xavi ieri ha tempestato Amrabat di telefonate: Fiorentina offesa”
01 febbraio 2023 09:44
Criscitiello rivela: "Xavi stamattina ha chiamato Amrabat per convincerlo del Barca, Fiorentina furiosa"
31 gennaio 2023 17:27
Xavi: "Amrabat mi piace ma non posso parlare dei giocatori che non sono del Barcellona"
31 gennaio 2023 14:29
Tuttosport, Amrabat a vedere il Barça, solo viaggio di piacere? Xavi lo considera il post Busquets
24 gennaio 2023 09:31
Archivio