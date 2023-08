Cassano esalta Arthur: “Adesso ha l’allenatore che è un fenomeno, a Genova una partita come Xavi”

Nel corso della Bobo Tv, in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della prestazione di Arthur a Genova con la maglia della Fiorentina, queste le sue parole:

“Quest’anno sia la Roma che la Lazio non arriveranno mai nelle prime quattro secondo me, io punto su Fiorentina e Atalanta per la Champions. La Fiorentina ha preso un giocatore fenomenale (Arthur ndr), ho visto la partita tra Genoa e Fiorentina, lui ha toccato più di 100 palloni, sai che media ha avuto? Il 95%, solo uno nella storia ha avuto questi numeri, ed è lo stesso che lo aveva dichiarato un fenomeno, Xavi. Ha fatto una partita clamorosa, questo cosa mi fa capire, che l’allenatore è un fenomeno, lui è un fenomeno e adesso si trova in una squadra che gioca, che gli piace avere il possesso palla e non giocare alla carlona (in riferimento alla Juventus)”

VIERI E CASSANO SCELGONO LA FIORENTINA