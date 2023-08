Cassano non ha dubbi: “La Fiorentina arriverà in Champions League con Atalanta, Juventus e Inter”

Nel corso della Bobo Tv in onda su Twitch, Vieri e Cassano hanno parlato della Fiorentina dopo la prima giornata di campionato, queste le loro parole:

Vieri: “La Fiorentina è la mia preferita, gioca calcio con Italiano, lavorano bene sul mercato, hanno fatto anche un bellissimo centro sportivo, uno dei più belli d’Europa che è importante, Commisso sta investendo e la squadra gioca. La Fiorentina ha fatto due finali lo scorso anno, loro giocano a calcio, hanno preso Arthur che gioca a calcio, hanno un futuro incredibile, un grande allenatore, sono bravi”

Cassano: “Per le me le due squadre che vanno in Coppa dei Campioni sono Fiorentina e Atalanta, con Inter e Juventus. So che adesso mi massacreranno per questo che ho detto. Lo scorso anno ho preso la Lazio, io prendo quelle più difficili…”

