Xavi: “Amrabat mi piace ma non posso parlare dei giocatori che non sono del Barcellona”

Vigilia di campionato in casa Barcellona, che domani affronterà il Betis nel recupero della sfida di campionato. Tra le domande poste a mister Xavi in conferenza anche un paio relative ai temi di mercato, su tutti l’interesse dei catalani per Amrabat. “Mi piace ma non posso parlare di calciatori che non siano della squadra. Mi sembra un buon calciatore”.

L’addio di Bellerin: “Per ora non ci sono novità. Héctor ci ha chiesto la cessione per giocare di più. Lo capisco perfettamente, è stata una mia decisione. Vedo meglio Sergi Roberto, Koundé, Araujo in quella posizione”. Lo riporta TMW

