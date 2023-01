Tuttosport, Amrabat a vedere il Barça, solo viaggio di piacere? Xavi lo considera il post Busquets

Solo gita di piacere o “toccata e fuga” per gettare qualche seme? Sofyan Amrabat ha approfittato dei due giorni di riposo concessi da Italiano dopo il ko con il Torino per volare a Barcellona dove è stato avvistato al Camp Nou ad assistere alla partita fra i blaugrana e il Getafe. Secondo il portale spagnolo Revelo il viaggio del centrocampista della Fiorentina, tra i protagonisti del Mondiale col Marocco, sarebbe stato di natura personale ma ciò non ha frenato voci e illazioni. Anche perché il media iberico evidenzia l’interesse del Barcellona che su consiglio del tecnico Xavi ritiene Amrabat fra i profili più adatti per sostituire Sergio Busquets.

Il giocatore viola, finito nel mirino anche di Liverpool, Tottenham e Atletico Madrid, è sotto contratto fino al 2024 con opzione al 2025 che la Fiorentina intende esercitare per poi affrontare la delicata questione-rinnovo. Lo scrive Tuttosport.

