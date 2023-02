Corriere dello Sport rivela: “Xavi ieri ha tempestato Amrabat di telefonate: Fiorentina offesa”

Le sirene che hanno coinvolto il Amrabat hanno suonato senza sosta fin dalle prime ore di ieri. Ovvero da quando la Fiorentina si è vista recapitare una proposta per l’acquisto del mediano da parte del Barcellona, club che fino ad allora non si era mai fatto vivo sul conto del giocatore. L’operazione era così strutturata: prestito a 4 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 36. Un’offerta che la società viola ha reputato irricevibile (per le tempistiche) e offensiva (per le modalità in cui era scandita).

Inevitabile dunque il secco no verso i blaugrana, che per tutta risposta hanno scelto di far scendere in campo il tecnico Xavi, che ha iniziato a tempestare di telefonate Amrabat. Il quale ha scelto di non rendersi disponibile per la seduta di rifinitura, obbligando la società a toglierlo dall’elenco dei convocati per la gara di oggi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

