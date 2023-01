Bravissima Fiorentina su Amrabat. Brekalo colpo intelligente. Su Nico mai trattativa. Retroscena Italiano

Se per le altre squadre potrebbe essere stata una sessione di mercato quasi noiosa, stesso non si può dire per la Fiorentina. La squadra viola, che aveva certamente bisogno di rinforzi, si è mossa nel reparto offensivo con l’arrivo di Brekalo dal Wolsfburg per 1,5 milioni di euro. Si è trattata certamente di un operazione molto intelligente sia dal punto di vista economico e sia dal punto di vista tecnico, considerato il valore del calciatore, classe 1998, esterno veloce, con il vizio del gol e molto tecnico che conosce il campionato italiano dato che ha giocato nel Torino nella scorsa stagione con lo score di 7 gol e altrettanti assist. Unico neo il fatto che si tratta di un ragazzo che quest’anno in Germania ha giocato pochissimo, solo 6 presenze.

Altro arrivo in casa viola è stato il portiere Salvatore Sirigu, arrivato dal Napoli, con Gollini che ha fatto il percorso inverso. Gollini è stato certamente un acquisto sbagliato del mercato estivo e il ragazzo non era affatto contento di non giocare, dunque ha chiesto e ottenuto di andare via.

Altro acquisto porta il nome di Sabiri, preso dalla Sampdoria per 2 milioni di euro più bonus, il marocchino classe 1996, giocatore offensivo che può giocare in tutti i ruoli della trequarti, arriverà a Firenze a giugno. La società viola è stata brava a sfruttare le precarie condizioni economiche della Sampdoria per mettere a segno l’acquisto di un ragazzo con qualità. Tra gli esborsi fatti anche quello per il riscatto di Barak dal Verona per 6 milioni di euro e dunque a meno soldi rispetto a quelli pattuiti in estate. In totale la Fiorentina ha speso, complessivamente, 10 milioni di euro.

Tre le cessioni, oltre a quella di Gollini che non era di proprietà della Fiorentina, ci sono quelle di Maleh (al Lecce in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni) Zurkowski allo Spezia per 4 milioni e Benassi, andato in prestito secco alla Cremonese fino a giugno. In totale la Fiorentina ha incassato 10 milioni di euro a cui bisogna aggiungere anche che sono stati risparmiati diversi soldi per gli ingaggi dei giocatori che sono andati via (Gollini e Benassi erano stipendi pesanti)

Sulla vicenda Amrabat il club viola è stato molto bravo, opponendosi con forza al Barcellona che l’ultimo giorno di mercato ha provato a portarlo in Spagna, in maniera anche illecita, con la chiamata di Xavi al giocatore di questa mattina. Il marocchino ha chiesto la cessione e non si è voluto allenare stamattina alla vigilia di una gara fondamentale, in questo momento sarà certamente un problema da risolvere (non convocato per la gara contro il Torino perchè non è sereno) ma l’atteggiamento della società, soprattutto perchè ci si trovava nell’ultimo giorno di mercato, è stato perfetto. I più forti non si vendono a gennaio e non ci si piega a questo modus operandi blugrana

A proposito di più forti, Nico Gonzalez non è mai stato al centro di nessuna trattativa con il Leicester per la sua cessione, tantomeno il ragazzo voleva andare via. L’offerta è arrivata ma la Fiorentina non si è mai seduta per trattare nè ha mai pensato di vendere l’argentino a gennaio. Quando Nico andava in panchina ci andava perchè doveva completare il suo percorso di recupero fisico dopo il lunghissimo stop e non perchè stava trattando con altri club come qualcuno aveva fatto credere.

Italiano e tutta la piazza avrebbero voluto un centravanti che risolvesse il problema del gol ma trovare un bomber capace di risolvere il problema realizzativo a gennaio è molto difficile considerato che i club non vendono i loro giocatori più forti nella sessione invernale di mercato. Lo stesso tecnico ha sottolineato nei colloqui avuti con i dirigenti gigliati che avrebbe accolto volentieri solo una certezza e non l’ennesima scommessa o qualcuno da rilanciare, a quel punto meglio continuare a puntare su Cabral e Jovic. Dunque non è stato sbagliato non prendere giusto per prendere. Con l’arrivo di Brekalo le soluzioni offensive crescono poichè all’occorrenza sia Nico Gonzalez che Kouamè possono ricoprire il ruolo di attaccante centrale.

Flavio Ognissanti

