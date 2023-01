Amrabat vuole andare via? La Fiorentina non cambia idea, non si muove da Firenze. Niente Barcellona

Il messaggio social postato da Amrabat con scritto: “Fallo adesso, il futuro non è promesso a nessuno” è una chiara richiesta del centrocampista marocchino di andare via dopo il grande pressing del Barcellona che mette sul piatto per la Fiorentina un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro. La posizione della società viola, anche dopo questo messaggio del giocatore, non cambia la propria posizione, Amrabat resta a Firenze e non verrà venduto in questa sessione di mercato.

