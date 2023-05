Dalla Spagna insistono: “Barcellona vuole chiudere il prima possibile per Amrabat perchè senza soldi”

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona vuole prendere il prima possibile Amrabat. Il centrocampista marocchino della Fiorentina viene valutato dalla Fiorentina almeno 40 milioni di euro e considerate le precarie condizioni economiche del club spagnolo l’intenzione è quella di chiudere l’operazione il prima possibile ma non sarà facile per via del club viola. Secondo quanto scrive il quotidiano Amrabat avrebbe già dato piena disponibilità per il trasferimento, per questa ragione il Barcellona si sente in vantaggio sulle altre pretendenti. Il marocchino sarebbe una precisa richiesta di Xavi, tecnico blaugrana.

