Cassano: “Vince 2-0 la Fiorentina e finale contro l’AZ” Adani e Vieri: “Finale sarà contro il West Ham”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, i 4 ex giocatori Adani, Vieri, Cassano e Ventola hanno fatto il loro pronostico per la gara di andata della semifinale di Conference tra Fiorentina e Basilea, questa la loro previsione

Cassano: “Vince 2-0 la Fiorentina, secondo me la finale sarà AZ-Fiorentina”

Vieri: “Vince la Fiorentina 2-0, la finale sarà contro il West Ham”

Adani: “Io dico 1-0 perchè deve conquistarsela la. In finale sarà Fiorentina contro West Ham”

Ventola: “2-1 per la Fiorentina, in finale vedo la Fiorentina contro l’AZ”

