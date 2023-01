Dalla Spagna, Vlahovic si è proposto al Real Madrid, dopo un anno si è già stufato della Juventus

Secondo «El Mundo Deportivo» Dusan Vlahovic, in una situazione complicata alla Juventus in crisi dentro e fuori dal campo, avrebbe chiesto al suo agente di offrire la sua disponibilità per giocare al Real Madrid che potrebbe avere bisogno di un nuovo bomber visto che Benzema è stato un po’ sottotono nelle ultime partite. Difficile che l’affare vada in porto nell’ultima giornata di mercato, ma i blancos ci starebbero pensando per questa estate. Lo riporta il Corriere della Sera

LE ULTIME SU SABIRI ALLA FIORENTINA