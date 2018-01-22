Labaro Viola

'Sprofondo rosso': a Genova una disfatta che lascia il segno, anche Pioli ammette che nulla ha funzionato

"Sprofondo rosso": è il titolo che usa La Nazione oggi in edicola per commentare la sconfitta patita ieri, al Marassi di Genova, dalla Fiorenina. Un 3-1 inflitto dalla Samp che non lascia appello e co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2018 09:28
'Sprofondo rosso': a Genova una disfatta che lascia il segno, anche Pioli ammette che nulla ha funzionato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Pioli
Rassegna Stampa
Pioli
Genova
Condividi

"Sprofondo rosso": è il titolo che usa La Nazione oggi in edicola per commentare la sconfitta patita ieri, al Marassi di Genova, dalla Fiorenina. Un 3-1 inflitto dalla Samp che non lascia appello e costringe a ripensare sulle reali potenzialità di questa squadra, mai in partita ieri e tremendamente in difficoltà sotto porta. Anche Pioli, del resto, ha ammesso che nulla ha funzionato e che i suoi non hanno giocato da squadra.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok