'Sprofondo rosso': a Genova una disfatta che lascia il segno, anche Pioli ammette che nulla ha funzionato

"Sprofondo rosso": è il titolo che usa La Nazione oggi in edicola per commentare la sconfitta patita ieri, al Marassi di Genova, dalla Fiorenina. Un 3-1 inflitto dalla Samp che non lascia appello e co...

"Sprofondo rosso": è il titolo che usa La Nazione oggi in edicola per commentare la sconfitta patita ieri, al Marassi di Genova, dalla Fiorenina. Un 3-1 inflitto dalla Samp che non lascia appello e costringe a ripensare sulle reali potenzialità di questa squadra, mai in partita ieri e tremendamente in difficoltà sotto porta. Anche Pioli, del resto, ha ammesso che nulla ha funzionato e che i suoi non hanno giocato da squadra.