Anche Comotto a Marassi per Sampdoria-Crotone, affari in vista?

Gianluca Comotto, ex difensore ed attualmente capo scouting della Fiorentina, era presente allo stadio Luigi Ferrarsi di Genova dove si è da poco conclusa la partita tra Sampdoria e Crotone. Anche l'o...

Gianluca Comotto, ex difensore ed attualmente capo scouting della Fiorentina, era presente allo stadio Luigi Ferrarsi di Genova dove si è da poco conclusa la partita tra Sampdoria e Crotone. Anche l'osservatore viola ha quindi assistito alle netta vittoria della squadra di Marco Giampaolo contro il malcapitato Crotone di Davide Nicola. Il match ha fornito spunti interessanti e sono tante le individualità - e sopratutto i giovani - che si sono messe in mostra nella serata genovese... C'è quindi da chiedersi se ci siano affari in vista.