Notizie Comotto Fiorentina

Comotto: "Giusto pensare alla salvezza e non alla Conference. Grande errore farsi scappare uno come Palladino"
19 febbraio 2026 18:27
Comotto: "Dzeko che parla con i tifosi? Episodio deleterio, non è un modo corretto di intendere il calcio"
02 dicembre 2025 22:46
Comotto duro: "Kean devastante solo se sta bene, Vlahovic è fragile. La Serie A non ha più campioni"
19 novembre 2025 15:21
Comotto: “Ancora presto per dare giudizi. Non c’è stato un gran rafforzamento delle prime linee”
14 ottobre 2025 19:59
Sentite Comotto: “Con Pioli si parla di Champions, ci sono ambizioni. Sottil vada a giocare altrove"
21 luglio 2025 17:12
Comotto: "La nuova Fiorentina mi piace, Pioli è una garanzia. L'obbiettivo deve essere la Champions"
07 luglio 2025 22:56
Comotto: "Per la Fiorentina del futuro punterei su Fagioli. Su Gud dubbi dal punto di vista tattico"
19 maggio 2025 18:12
Comotto: "Palladino da confermare, ha valorizzato la rosa. Fiorentina deve avere una visione positiva"
26 aprile 2025 17:34
Comotto: "Alla Fiorentina manca autostima, Palladino non ha dato la personalità per schiacciare l'avversario"
15 aprile 2025 13:40
Comotto: "Kean è diventato una sentenza, non è facile trovare chi lo sappia fermare"
02 aprile 2025 14:10
Comotto: “Fiorentina? Non può lottare per certi traguardi. Calo? Psicologico. Kayode meglio cederlo”
19 gennaio 2025 11:00
Comotto sicuro: "La Fiorentina ha i giocatori per la difesa a 3, ma Ranieri non può fare il centrale"
17 settembre 2024 18:32
Comotto su Kean: "Rimane un grosso interrogativo. La Fiorentina la sua ultima spiaggia"
08 luglio 2024 18:19
Comotto: "La Fiorentina ha più motivazioni del Napoli, ma nessuno può permettersi distrazioni"
17 maggio 2024 18:31
Comotto: "Stasera è una partita che vorrei giocare, nessun fantasma dall'Atalanta"
08 maggio 2024 13:49
Il figlio di Comotto è la nuova stella del Milan giovanile, è stato preso dalla Fiorentina nel 2020
19 dicembre 2023 14:11
Comotto duro: "Kouamé spalle alla porta è l'anticalcio. Fiorentina compassata con il Torino"
24 gennaio 2023 16:00
Comotto: "Attaccare la stampa troppo facile. Firenze è sempre vicina alla Fiorentina: altre le piazze negative"
25 ottobre 2022 18:59
Comotto: "Prandelli? La Fiorentina aveva bisogno di uno come lui. Vi racconto la mia Viola..."
18 novembre 2020 10:09
Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?
15 novembre 2020 22:50
Comotto: "Commisso ci ha messo cuore e denaro nella Fiorentina. Ribery? Un idolo e un punto di riferimento"
05 aprile 2020 12:01
Commisso, suo figlio Joseph e Comotto seguono Fiorentina-Inter Primavera in tribuna
01 febbraio 2020 14:48
ACF, ufficiale: Angeloni e Comotto saranno responsabili del settore giovanile viola
01 gennaio 2020 13:19
Anche Comotto a Marassi per Sampdoria-Crotone, affari in vista?
21 ottobre 2017 19:55
Gianluca Comotto viene scaricato dal Perugia, a sorpresa può diventare un nuovo dirigente della Fiorentina
01 luglio 2017 11:46
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