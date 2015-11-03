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Notizie Comotto Fiorentina

Comotto: "Giusto pensare alla salvezza e non alla Conference. Grande errore farsi scappare uno come Palladino"

19 febbraio 2026 18:27

Comotto: "Dzeko che parla con i tifosi? Episodio deleterio, non è un modo corretto di intendere il calcio"

02 dicembre 2025 22:46

Comotto duro: "Kean devastante solo se sta bene, Vlahovic è fragile. La Serie A non ha più campioni"

19 novembre 2025 15:21

Comotto: “Ancora presto per dare giudizi. Non c’è stato un gran rafforzamento delle prime linee”

14 ottobre 2025 19:59

Sentite Comotto: “Con Pioli si parla di Champions, ci sono ambizioni. Sottil vada a giocare altrove"

21 luglio 2025 17:12

Comotto: "La nuova Fiorentina mi piace, Pioli è una garanzia. L'obbiettivo deve essere la Champions"

07 luglio 2025 22:56

Comotto: "Per la Fiorentina del futuro punterei su Fagioli. Su Gud dubbi dal punto di vista tattico"

19 maggio 2025 18:12

Comotto: "Palladino da confermare, ha valorizzato la rosa. Fiorentina deve avere una visione positiva"

26 aprile 2025 17:34

Comotto: "Alla Fiorentina manca autostima, Palladino non ha dato la personalità per schiacciare l'avversario"

15 aprile 2025 13:40

Comotto: "Kean è diventato una sentenza, non è facile trovare chi lo sappia fermare"

02 aprile 2025 14:10

Comotto: “Fiorentina? Non può lottare per certi traguardi. Calo? Psicologico. Kayode meglio cederlo”

19 gennaio 2025 11:00

Comotto sicuro: "La Fiorentina ha i giocatori per la difesa a 3, ma Ranieri non può fare il centrale"

17 settembre 2024 18:32

Comotto su Kean: "Rimane un grosso interrogativo. La Fiorentina la sua ultima spiaggia"

08 luglio 2024 18:19

Comotto: "La Fiorentina ha più motivazioni del Napoli, ma nessuno può permettersi distrazioni"

17 maggio 2024 18:31

Comotto: "Stasera è una partita che vorrei giocare, nessun fantasma dall'Atalanta"

08 maggio 2024 13:49

Il figlio di Comotto è la nuova stella del Milan giovanile, è stato preso dalla Fiorentina nel 2020

19 dicembre 2023 14:11

Comotto duro: "Kouamé spalle alla porta è l'anticalcio. Fiorentina compassata con il Torino"

24 gennaio 2023 16:00

Comotto: "Attaccare la stampa troppo facile. Firenze è sempre vicina alla Fiorentina: altre le piazze negative"

25 ottobre 2022 18:59

Comotto: "Prandelli? La Fiorentina aveva bisogno di uno come lui. Vi racconto la mia Viola..."

18 novembre 2020 10:09

Che fine hanno fatto i giocatori della Fiorentina di Prandelli del 2010?

15 novembre 2020 22:50

Comotto: "Commisso ci ha messo cuore e denaro nella Fiorentina. Ribery? Un idolo e un punto di riferimento"

05 aprile 2020 12:01

Commisso, suo figlio Joseph e Comotto seguono Fiorentina-Inter Primavera in tribuna

01 febbraio 2020 14:48

ACF, ufficiale: Angeloni e Comotto saranno responsabili del settore giovanile viola

01 gennaio 2020 13:19

Anche Comotto a Marassi per Sampdoria-Crotone, affari in vista?

21 ottobre 2017 19:55

Gianluca Comotto viene scaricato dal Perugia, a sorpresa può diventare un nuovo dirigente della Fiorentina

01 luglio 2017 11:46

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