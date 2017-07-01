Gianluca Comotto viene scaricato dal Perugia, a sorpresa può diventare un nuovo dirigente della Fiorentina

L'ex terzino destro viola può tornare a Firenze nel ruolo di dirigente, Corvino lo vuole nel sto staff

Nel nuovo organigramma del Perugia non c’è posto per Gianluca Comotto. La separazione è divenuta ufficiale. Diplomatosi direttore sportivo a Coverciano nel dicembre 2016, Comotto deve aver compreso che difficilmente avrebbe potuto superare Goretti nelle gerarchie di ds e potrebbe così ripartire da Firenze dove Pantaleo Corvino lo volle e dal quale ha imparato tanto, dalla gestione della squadra ai rapporti con la stampa e a quelli con lo staff medico. E magari proprio Corvino potrebbe affidargli a breve un prestigioso ed importante incarico nello staff della Fiorentina.

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