Comotto: “La Fiorentina ha più motivazioni del Napoli, ma nessuno può permettersi distrazioni”

Intervistato da 1 Station Radio, il difensore ex Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato della sfida di questa sera tra viola e Napoli:” La Fiorentina ha più motivazioni del Napoli che ha vissuto una stagione terribile dopo lo Scudetto dell’anno scorso, sarà una partita tra due squadre che giocano, penso che nessuno si può permettere distrazioni stasera. I viola potrebbero pensare già ad Atene, ma sarebbe sbagliato perché prima bisognerebbe arrivare in Europa dal campionato per essere più tranquilli. Il Napoli non vuole giocare la Conference, non gli interessa perché essendo abituato alla Champions, la considera un passo indietro enorme, di certo è una squadra da rifare.”