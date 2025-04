Comotto: “Palladino da confermare, ha valorizzato la rosa. Fiorentina deve avere una visione positiva”

L’ex difensore della Fiorentina, Gianluca Comotto, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

“La Fiorentina sta facendo un bel campionato, ma la ciliegina è il trofeo ma non sarà facile viste le ultime due avversarie che trova in Conference. Però mi piace Palladino e come abbia valorizzato i giocatori. Per me ha fatto un buon lavoro ed andrebbe confermato, anche se il problema mi sembra che non sia scoppiato grandissimo feeling con Pradè. Sulla dinamica non entro, mi attengo alle dichiarazioni lette, ma capita spesso nelle società. A volte si crea un grande legame altre volte meno, ma io da esterno, anche se la rosa è forte e questo va detto, vedo che ha valorizzato tanto alcuni giocatori, ad esempio Kean che veniva da zero gol.

Come gestire le forze in questo finale di stagione? Le energie sono quelle che sono e vanno aiutare con quelle mentali e l’entusiasmo e la spinta che dà lo stadio. La Fiorentina deve avere una visione positiva in questo momento perché ha ancora tutto aperto. Contro l’Empoli la Fiorentina deve tenere conto delle fatiche della Conference ma è una partita da non sbagliare, anche perché l’Empoli non può sbagliare.

Dodo? Ha fatto una stagione incredibile, tra i migliori della Fiorentina. L’esperimento è stato fatto con Folorunsho e gli darà continuità, anche se non è il suo ruolo. Parisi a destra ad esempio non aveva fatto granché quindi penso metta Folorunsho che sa adattarsi meglio.

La Fiorentina centra il suo obiettivo se tornerà in Europa, magari con un gradino in più e andando in finale di Conference al di là del risultato per dare continuità quest’anno e fare un salto di qualità nella prossima stagione”.