Comotto: "Kean è diventato una sentenza, non è facile trovare chi lo sappia fermare"

L'ex terzino viola ha detto la sua riguardo al bellissimo momento di Kean con delle ottime prestazioni recenti

A Radio Bruno è intervenuto l'ex terzino di Fiorentina e Torino Gianluca Comotto ha detto la sua opinione sul momento viola in vista della gara di San Siro: "Il Milan resta una squadra forte, nonostante le difficoltà che sta vivendo in questo momento, però credo che la colpa sia a livello dirigenziale piuttosto che dentro la squadra perché manca proprio un uomo esperto di calcio e lo stanno cercando per il prossimo anno. Non sono scarsi, ma non riescono ad essere coesi e, per questo la Fiorentina ha l'occasione di vincere anche questa partita perché di sicuro sta meglio dei rossoneri."

Su Dodo: "Dodo è l'unico che non ha un cambio nella Fiorentina, ma per ora non sembra averne bisogno perché viaggia davvero forte e sta facendo una stagione incredibile in cui ha conquistato Firenze con la sua tecnica e la sua grinta. In quel ruolo è diventato uno dei migliori che ci siano."

Su Kean: "Moise è diventato una sentenza perché negli anni precedenti aveva sempre faticato, invece qua ha trovato chi ha saputo rilanciarlo e ha conquistato tutti. Non è facile trovare ora chi sappia fermare Kean perché segna in tutti i modi ed è una presenza offensiva costante."