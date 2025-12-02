2 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Comotto: “Dzeko che parla con i tifosi? Episodio deleterio, non è un modo corretto di intendere il calcio”

Redazione

2 Dicembre · 22:46

Aggiornamento: 2 Dicembre 2025 · 22:50

#FiorentinaComottoDzeko

Il commento di Gianluca Comotto sull'episodio avvenuto al termine di Atalanta-Fiorentina con il confronto tra Edin Dzeko e la tifoseria

L’ex calciatore e dirigente della Fiorentina, Gianluca Comotto è intervenuto sul chiarimento tra Dzeko e i tifosi avvenuto dopo la sconfitta dei viola a Bergamo.

Ecco le parole dell’ex calciatore di Fiorentina e Torino ai microfoni di Radio Sportiva:

“Sono scene brutte, vedere Dzeko andare a fare una scena del genere lo vedo un po’ triste. Non è un modo corretto di intendere lo sport e il calcio. Il tifoso è giusto che contesti, il giocatore è giusto che giochi e che si prenda i fischi se se li deve prendere o gli applausi, ma andare a fare un confronto davanti alla tifoseria così lo trovo deleterio e poco produttivo. Poi dopo cosa si fa? Se si arriva a questi limiti il passo successivo qual è? Non la trovo una cosa bella, anche un po’ retrograda se vogliamo, perché capitava qualche anno fa e si erano fatti passi avanti e sono state messe delle regole da rispettare per evitare delle sceneggiate che si vedono in Italia”

