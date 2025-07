Comotto: “La nuova Fiorentina mi piace, Pioli è una garanzia. L’obbiettivo deve essere la Champions”

Ecco le parole dell’ex viola Gianluca Comotto su Radio Sportiva: “La Fiorentina fin’ ora ha comprato giovani italiani interessanti e un ottimo giocatore esperto come Dzeko: sono ottime operazioni di mercato secondo me, poi c’è un Pioli che è una garanzia dato il suo bel percorso di crescita dopo la prima volta a Firenze. Per convincere Pioli sarà stato proposto un piano importante, e infatti Commisso è uno che spende e non ha paura ad alzare il monte ingaggi. Devo dire che questo nuovo corso mi sta piacendo.”

Sugli obbiettivi: “La Fiorentina deve riuscire a fare il salto e andare oltre la Conference, deve andare in Champions, I modi per realizzare questo progetto sono molti, e la Fiorentina credo che abbia intrapreso la strada giusta: quella degli investimenti e delle idee.”