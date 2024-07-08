Comotto su Kean: "Rimane un grosso interrogativo. La Fiorentina la sua ultima spiaggia"

Gianluca Comotto, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno di questo primissimo inizio di stagione per i Viola. Ecco le sue parole:"L'inizio della stagione della Fiorentina: il ritiro,...

Gianluca Comotto, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno di questo primissimo inizio di stagione per i Viola. Ecco le sue parole:

"L'inizio della stagione della Fiorentina: il ritiro, Kean...? Vedo una squadra interessante. Il fatto che il centrocampo sia svuotato e da costruire la vedo come una cosa positiva. La Fiorentina ha tanti spazi da poter riempire con il lavoro, in questo momento non è una cosa negativa, poi bisognerà vedere tra 15 giorni.

Kean? Rimane un grosso punto interrogativo come la sua carriera. Ha potenziale ma è alla sua ultima spiaggia e lì c'è il positivo perchè ne sarà consapevole.

Parisi? E' normale che si aspetta più minutaggio ma deve anche dimostrare. Il primo anno è sempre difficile ma poi ci saranno tutte le motivazioni possibili anche perchè Biraghi avrà un altro anno in più...

Il modulo che utilizzerà Palladino? E' un Gasperiniano e quindi la differenza sta proprio nel lavoro che viene fatto e l' uomo contro uomo a partire dalla linea difensiva a 3. Si vedranno quindi più duelli e cambierà la mentalità."

KEAN HA SOSTENUTO LE VISITE MEDICHE QUESTA MATTINA. SI ATTENDE LA FIRMA

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