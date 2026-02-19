19 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:27

Comotto: “Giusto pensare alla salvezza e non alla Conference. Grande errore farsi scappare uno come Palladino”

Comotto: "Giusto pensare alla salvezza e non alla Conference. Grande errore farsi scappare uno come Palladino"

"Bene avere in società un uomo di calcio come Fabio Paratici"

L’ex difensore viola Gianluca Comotto, in un’intervista rilasciata a Radio Sportiva ha voluto analizzare il momento della Fiorentina, dicendo la sua sulla Conference e non solo. Queste le sue parole: “Penso che giustamente i pensieri della Fiorentina siano rivolti alla salvezza piuttosto che su un bel percorso in Conference. Tra l’altro i vola sono arrivati in finale già un paio di volte e quindi questa sarebbe l’ennesima partita vista e rivista. Sono convinto che in molti farebbero a cambio tra un eliminazione in coppa ed una salvezza tranquilla e senza sofferenze”.

Ha voluto poi aggiungere il proprio pensiero su quali sono state le difficoltà e gli errori passati: “Sono convinto che le cose nascano a monte. L’avevo già detto in precedenza ma mi ripeto: aver fatto scappar via due allenatori di livello, come Italiano prima e Palladino poi, sia stato uno dei primi grandi errori. Soprattutto per il secondo, con la Fiorentina che poi si è ritrovata costretta a rincorrere un tecnico come Pioli, che ha fatto molto bene in passato ma qualche anno fa aveva scelto di andare in Arabia”.

Infine: “Sono errori che a catena hanno generato tante altre problematiche. A partire dal mercato della scorsa estate in cui sono stati spesi tanti soldi per poi trovarsi in rosa diverse riserve e pochi titolari. Non è mai tutto frutto dell’errore di un singolo, ma è un concatenarsi di scelte sbagliate. Bene avere in società un uomo di calcio come Fabio Paratici“.

