Comotto: “Per la Fiorentina del futuro punterei su Fagioli. Su Gud dubbi dal punto di vista tattico”

L’ex difensore viola, Gianluca Comotto, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, dove ha parlato del momento della Fiorentina dopo la vittoria contro il Bologna. Queste le sue parole:

“La Conference, che è stata fatta per 3 anni consecutivi, ha perso il fascino agli occhi del tifoso. Ieri la squadra ha dato la sensazione che ci tenesse alla zona europea. Ha due punti in più rispetto all’anno scorso ed è in linea con il campionato degli ultimi anni.

Non condivido tanto le colpe che vengono date all’allenatore. Ieri la contestazione nei confronti dell’allenatore, ma devo dire che ha fatto 2 punti di più rispetto a Italiano. Poi è arrivato anche in semifinale di Conference, ha valorizzato alcuni giocatori come Parisi, che sembra sia diventato ciò che ci si aspettava; anche Mandragora, che ha fatto un campionato fuori dalla norma, e Comuzzo dal settore giovanile è diventato un giocatore papabile per la Nazionale. Bisogna progredire ogni anno, per scalare le posizioni in campionato, anche se non è facile perché c’è tanta competizione. Fino ad ora ci sono 2-3 anni di stabilità.

“Io punterei su Fagioli perché ha grandi qualità, ci sono pochi giocatori come lui. Gudmundsson, invece, è un punto interrogativo dal punto di vista tattico e se non si riesce a inquadrarlo in campo il riscatto è inutile. Colpani è fortissimo tecnicamente, purtroppo però difetta dal punto di vista della personalità e quindi o ci scommetti, oppure se non credi nel salto di qualità non lo riscatterei. Le basi della costruzione della Fiorentina futura si basano su Kean: se arriverà una super offerta, è possibile che la Fiorentina lo ceda costruendone il mercato”.