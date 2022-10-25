Comotto: "Attaccare la stampa troppo facile. Firenze è sempre vicina alla Fiorentina: altre le piazze negative"

"Si deve prima pensare al sodo, fare qualche punto e poi dopo aver ritrovato l'entusiasmo continuare con le solite idee

Gianluca Comotto, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dell'inizio stagione dei Viola, queste le sue dichiarazioni:

"Fiorentina? In effetti si vede qualche problema e non era previsto: anche i nuovi acquisti non hanno reso al massimo. Italiano deve provare qualcosa di nuovo perchè anche come abbiamo visto nell'ultima con l'Inter: manca solidità

Classifica? Non deve subentrare la paura ma l'orgoglio ed il coraggio. Ci deve essere anche la consapevolezza di non star dimostrando quanto atteso dalle aspettative.

Clima teso? Anche quando ero giocatore andare ad attaccarsi con la stampa l'ho sempre considerata una cosa di basso livello, sarebbe troppo facile: chiaramente le critiche non sono mai facili, ma è sul campo che bisogna dimostrare.

Firenze? Sappiamo che è una piazza difficile: dobbiamo ammettere, però, che da quando si è insediato Commisso e la nuova proprietà il tifo è sempre stato vicino alla squadra e continuano ad andare in massa allo stadio. Gli ambienti negativi sono ben altri."

LE PAROLE DI FLACHI

https://www.labaroviola.com/flachi-avverte-jovic-dopo-un-gesto-del-genere-bisogna-dimostrare-ancora-di-piu-fiorentina-devi-cambiare-velocemente/190140/