Sentite Comotto: “Con Pioli si parla di Champions, ci sono ambizioni. Sottil vada a giocare altrove”

Gianluca Comotto, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di “Viola Amore Mio” su Radio FirenzeViola, commentando la situazione attuale del club viola: “Negli ultimi due mesi a Firenze sono successe parecchie cose. Poi è arrivato un grande allenatore che ha parlato fin da subito di Champions League. Questo dimostra che le ambizioni non mancano“.

Sul mercato e sugli obiettivi stagionali: “L’asticella si è alzata. Sono arrivati diversi giocatori italiani, una scelta interessante. È giusto che ora la Fiorentina miri a qualcosa in più della Conference League. Vincere un trofeo sarebbe la ciliegina sulla torta. Però la rosa è numerosa, va sfoltita. Mi aspetto qualche colpo finale sul mercato”.

Sul possibile utilizzo di Riccardo Sottil come esterno a tutta fascia: “Onestamente lo vedo molto difficile. Ha caratteristiche troppo diverse da quelle richieste a un terzino. Sarebbe come tarpargli le ali. Mi auguro possa essere impiegato nel suo ruolo naturale, anche se, dopo tanti anni di discontinuità, faticare ad affermarsi a Firenze sembra inevitabile. Forse per lui sarebbe meglio cercare continuità altrove”.