Comotto: “Alla Fiorentina manca autostima, Palladino non ha dato la personalità per schiacciare l’avversario”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex terzino di Fiorentina e Torino Gianluca Comotto che ha detto la sua opinione sul momento dei gigliati dopo il passo falso con il Parma: “La Fiorentina non ha una superiorità tecnica tale da permetterle di schiacciare l’avversario quando affronta delle formazioni più chiuse, manca autostima e consapevolezza in questo gruppo, per me mancano dei giocatori che si prendano il peso di certe responsabilità e anche l’atteggiamento non è sempre dei migliori.”

Su Dodo: “Dodo è un grande terzino perché come lui ce ne sono pochi proprio in Europa, sa offendere molto bene ed è sempre puntuale. La sua corsa è difficile da contenere e ha una condizione atletica pazzesca perché gioca tutte le partite sempre a mille senza rifiatare visto che non ha nemmeno una riserva naturale.”