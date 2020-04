Ecco alcune delle parole rilasciate da Gianluca Comotto a Tuttosport: “Sono responsabile delle formazioni giovanili della Fiorentina dall’under 15 fino ai più piccoli. Un lavoro bello e affascinante perchè si gettano le basi per il futuro e si vedono crescere tanti ragazzi, divertendosi, con il senso di appartenenza alla Fiorentina”.

“Commisso è una persona speciale con un’energia che non ho mai trovato in nessun altro. In questa avventura ci ha messo denaro ma anche cuore e si percepisce pure quando è lontano. La lettera che ci ha scritto ha riempito il cuore di tutti coloro che lavorano nella Fiorentina”.

Ribery? È un punto di riferimento ed un idolo per i più piccoli. Pradè e Barone hanno fatto un grande colpo a portarlo a Firenze. Un grande campione che anche a noi del settore giovanile dà qualcosa, oltre ad essere un traino per la prima squadra”.