Alla Samp basta un tempo per avere la meglio sul Crotone, a Marassi finisce 5-0
Nell'anticipo della 9ª giornata di campionato, la Sampdoria passeggia sulle macerie di un Crotone annichilito a Marassi. Ai blucerchiati è sufficiente un tempo per chiudere la pratica, in quanto i rag...
Nell'anticipo della 9ª giornata di campionato, la Sampdoria passeggia sulle macerie di un Crotone annichilito a Marassi. Ai blucerchiati è sufficiente un tempo per chiudere la pratica, in quanto i ragazzi di Giampaolo riescono ad andare al riposo sul punteggio di 3-0 grazie alle reti dell'ex Ferrari, di Quagliarella su rigore e di Caprari.
La ripresa è un monologo Samp, con Puggioni mai concretamente impegnato ed il risultato che diventa ancora più rotondo in virtù dei gol messi a segni da Linetty e dal giovane Kownacki.
I doriani salgono così a quota 17 punti in classifica, in attesa di recuperare la partita che li vedrà opposti alla Roma. Il Crotone, invece, resta fermo a quota 6 mantenendosi comunque a debita distanza dalle zone calde della classifica.
Gianmarco Biagioni