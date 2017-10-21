Labaro Viola

Alla Samp basta un tempo per avere la meglio sul Crotone, a Marassi finisce 5-0

Nell'anticipo della 9ª giornata di campionato, la Sampdoria passeggia sulle macerie di un Crotone annichilito a Marassi. Ai blucerchiati è sufficiente un tempo per chiudere la pratica, in quanto i rag...

A cura di Gianmarco Biagioni
21 ottobre 2017 19:37
Alla Samp basta un tempo per avere la meglio sul Crotone, a Marassi finisce 5-0 -
News
Crotone
Marassi
Samp
Condividi

Nell'anticipo della 9ª giornata di campionato, la Sampdoria passeggia sulle macerie di un Crotone annichilito a Marassi. Ai blucerchiati è sufficiente un tempo per chiudere la pratica, in quanto i ragazzi di Giampaolo riescono ad andare al riposo sul punteggio di 3-0 grazie alle reti dell'ex Ferrari, di Quagliarella su rigore e di Caprari.

La ripresa è un monologo Samp, con Puggioni mai concretamente impegnato ed il risultato che diventa ancora più rotondo in virtù dei gol messi a segni da Linetty e dal giovane Kownacki.

I doriani salgono così a quota 17 punti in classifica, in attesa di recuperare la partita che li vedrà opposti alla Roma. Il Crotone, invece, resta fermo a quota 6 mantenendosi comunque a debita distanza dalle zone calde della classifica.

Gianmarco Biagioni

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok