Notizie Lanna Fiorentina

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Il grido d'allarme del presidente della Sampdoria: "Non riusciamo ad andare avanti, qualcuno ci aiuti"

17 gennaio 2023 21:22

Non sarà Flachi a dare la focaccia ai tifosi della Fiorentina al Marassi: "A quell'ora sono a giocare"

05 novembre 2022 16:30

Il presidente della Sampdoria Lanna, insieme con Flachi, offriranno focaccia ai tifosi della Fiorentina

04 novembre 2022 21:14

Il presidente della Sampdoria lancia l'allarme: "Sono finiti i soldi, sto aspettando che li mettano gli arabi"

17 ottobre 2022 15:29

Presidente Sampdoria: "Con la Fiorentina è la gara dell'anno, vinciamo e godiamoci la salvezza"

12 maggio 2022 13:06

Lanna: "Il reparto avanzato della Fiorentina è debole. Vlahovic non può fare reparto da solo"

10 febbraio 2021 20:14

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