Notizie Lanna Fiorentina

Il grido d'allarme del presidente della Sampdoria: "Non riusciamo ad andare avanti, qualcuno ci aiuti"
17 gennaio 2023 21:22
Non sarà Flachi a dare la focaccia ai tifosi della Fiorentina al Marassi: "A quell'ora sono a giocare"
05 novembre 2022 16:30
Il presidente della Sampdoria Lanna, insieme con Flachi, offriranno focaccia ai tifosi della Fiorentina
04 novembre 2022 21:14
Il presidente della Sampdoria lancia l'allarme: "Sono finiti i soldi, sto aspettando che li mettano gli arabi"
17 ottobre 2022 15:29
Presidente Sampdoria: "Con la Fiorentina è la gara dell'anno, vinciamo e godiamoci la salvezza"
12 maggio 2022 13:06
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