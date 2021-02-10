Lanna: "Il reparto avanzato della Fiorentina è debole. Vlahovic non può fare reparto da solo"

Le parole di Marco Lanna in vista della partita fra Sampdoria e Fiorentina in programma Domenica 14 Febbraio ore 15.00

Marco Lanna, ex giocatore della Samp, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana in in vista della sfida di domenica tra i blucerchiati e Fiorentina. Ecco le sue parole:

FIORENTINA "La Fiorentina non ha una squadra che rispecchia la posizione in classifica. La partenza di Chiesa è stata un colpo duro. Callejon non sta rispettando le aspettative. Davanti il solo Vlahovic non basta. Ribery sta mancando, quando è in campo si vede e si sente. Credo che il reparto avanzato sia il più debole. Vlahovic non può fare reparto da solo".

SAMPDORIA "La permanenza di Ranieri in panchina ha giovato. La Samp ha una buona rosa, che permette anche tante soluzioni. Il reparto offensivo con l'arrivo di Torregrossa si è completato. Può mancare qualcosa sulla fascia sinistra. In tutti i ruoli mediamente ha delle buone doppie soluzione. Sta facendo un bel campionato ma deve stare attenta. Le altre si stanno riprendendo".

QUAGLIARELLA "Quagliarella è un attaccante pericolosissimo. Anche lui aveva sulle spalle tutto il reparto offensivo. Forse anche per questo ha trovato un po' di difficoltà data anche l'età, avere qualcuno ora che corre anche per lui lo aiuta sicuramente. E' un giocatore che va supportato".

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