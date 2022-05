Presidente Sampdoria: “Con la Fiorentina è la gara dell’anno, vinciamo e godiamoci la salvezza”

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, carica l’ambiente in vista della decisiva sfida del prossimo weekend contro la Fiorentina: “Vincendo, chiuderemmo la pratica salvezza, senza bisogno di fare calcoli. Questa deve essere la mentalità, pensare solo a noi stessi, a prescindere da quello che potrà succedere alle altre squadre, anche se so benissimo che una certa combinazione di risultati potrebbe farci scendere in campo già salvi. Ma noi non dobbiamo tenerne conto. Dopo un anno così sofferto, travagliato, bisogna chiudere in bellezza. E’ una squadra forte e in grande forma. Vuole l’Europa. Per superarla è necessario l’aiuto di tutto l’ambiente. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, dirigenti, allenatore, squadra, tifosi. Tutti hanno lavorato e sofferto per tenere in piedi la Sampdoria, sarebbe bello godersi una serata di relax e festeggiamenti”, ha detto in una intervista a Repubblica – Edizione Genova. Lo riporta tmw

PROBLEMI PER IL RISCATTO DI TORREIRA?